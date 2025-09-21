«Будут извиняться»: Генерал предупредил НАТО о последствиях атак на российские самолёты

Европейские страны теоретически способны сбить российские истребители, однако затем им придётся приносить официальные извинения, аналогичные тем, которые турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направлял России после инцидента с Су-24 в Сирии в 2015 году. Такое мнение в беседе с AиФ высказал военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — подчеркнул генерал.

Он также призвал европейских политиков трезво оценивать возможные последствия таких действий.