21 сентября, 08:05

«Будут извиняться»: Генерал предупредил НАТО о последствиях атак на российские самолёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ogaryov

Европейские страны теоретически способны сбить российские истребители, однако затем им придётся приносить официальные извинения, аналогичные тем, которые турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направлял России после инцидента с Су-24 в Сирии в 2015 году. Такое мнение в беседе с AиФ высказал военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — подчеркнул генерал.

Он также призвал европейских политиков трезво оценивать возможные последствия таких действий.

Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с российскими МиГами
Ранее в Эстонии бездоказательно обвинили российские самолёты в нарушении воздушного пространства страны. Министерство обороны России опровергло эти обвинения, уточнив, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. В ведомстве подчеркнули, что самолёты не отклонялись от курса и не нарушали воздушное пространство других государств. Тем не менее в Европе начали призывать сбивать российские самолёты. В МИД РФ с иронией отреагировали на такие угрозы.

