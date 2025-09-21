Вместо отдыха — волдыри и зуд: Жгучее солнце сожгло россиянина в Таиланде
Российский турист столкнулся с тяжёлой аллергической реакцией на солнце во время отдыха на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, которому о случившемся рассказала спутница пострадавшего.
Аллергия россиянина. Фото © SHOT
Пара прибыла на курорт 6 сентября, когда погода была преимущественно дождливой, что ограничивало их пребывание на солнце. Однако спустя несколько дней, после первого продолжительного контакта с солнечными лучами, у мужчины начали появляться интенсивные покраснения и крупные волдыри на коже, сопровождавшиеся сильным зудом.
Тайские медицинские специалисты диагностировали у россиянина фотодерматоз — аллергическую реакцию на солнечное излучение. При обращении к туроператору «Анекс» выяснилось, что стандартная страховка не покрывает лечение данного заболевания, и все медицинские расходы пришлось оплачивать самостоятельно.
В настоящее время пострадавший проходит курс лечения антигистаминными препаратами и использует специальные мази, максимально ограничивая контакт с солнцем. Полноценное медицинское обследование и лечение молодой человек планирует пройти после возвращения в Россию.
