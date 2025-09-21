Я не видела их смерти: Кладовщица рассказала свою версию отравления коллег на хлебозаводе в Краснодаре

Кладовщица, подозреваемая в отравлении двух коллег на краснодарском хлебозаводе, написала письмо журналистам из СИЗО, где изложила свою версию произошедшего. Об этом сообщил Kp.ru.

«Что случилось с Татьяной и Жанной, я не видела и не знаю. О том, что они мертвы, я услышала и узнала от сотрудников полиции, которые прибыли в квартиру», — сказала она.

По её словам, она пришла к одной из коллег вместе с подругой, а позднее генеральный директор хлебозавода попросила оставить их на кухне. Женщина утверждает, что первой выбежала из квартиры, крича о помощи.

Следствие, однако, считает, что фигурантка действовала из неприязни к коллегам и начальнице. 3 июля 2024 года она якобы купила вещество для отравления, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники, а затем заставила двух сотрудниц принять лекарство в большой дозе. Спасти их не удалось.