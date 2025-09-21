Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

21 сентября, 09:20

В подполье заявили об ударе по ремонтной базе с развитой ж/д сетью на Украине

Лебедев: ВС России нанесли удар по ремонтной базе ВСУ в пригороде Полтавы

Обложка © ТАСС / Александр Река

В пригородной зоне Полтавы ВС РФ был нанесён удар, в результате которого поражена ремонтная база с развитой железнодорожной инфраструктурой, крупными ангарами и производственными цехами ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой ж/д сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее были замечены истребители F-16», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, были поражены несколько тренировочных лагерей ВСУ в Чернигове, а также элементы системы ПВО, объекты железнодорожной логистики и площадки с военной техникой в Днепропетровской области. Лебедев подчеркнул комплексный характер ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.

Напомним, что российские военные нанесли утром 20 сентября серию ударов по военным объектам ВСУ в Днепропетровске. Как заявил Лебедев, был атакован украинский завод, выпускавший двигатели для ракет, а также производственный цех по выпуску запчастей для дронов. Зафиксированы попадания в завод «Полимермаш», где переделывали старую западную военную технику под нужды ВСУ.

Алиса Хуссаин
