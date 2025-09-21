В пригородной зоне Полтавы ВС РФ был нанесён удар, в результате которого поражена ремонтная база с развитой железнодорожной инфраструктурой, крупными ангарами и производственными цехами ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой ж/д сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее были замечены истребители F-16», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, были поражены несколько тренировочных лагерей ВСУ в Чернигове, а также элементы системы ПВО, объекты железнодорожной логистики и площадки с военной техникой в Днепропетровской области. Лебедев подчеркнул комплексный характер ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.