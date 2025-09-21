Просившая ООН за Мэнсона экс-следователь с Урала обрушилась на организаторов концерта в Алма-Ате

Бывший следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах, известная как защитница Мэрилина Мэнсона, раскритиковала работу организаторов концерта рок-певца в Алма-Ате. О своих негативных впечатлениях от мероприятия она рассказала URA.ru.

Концерт любимого артиста екатеринбурженки состоялся 6 сентября. Герлах отметила, что сам Мэнсон был волшебным. По словам Екатерины, музыкант выступал более часа без остановки, активно взаимодействуя с аудиторией. Он сделал акцент на своих классических хитах из 1990-х и 2000-х годов, что добавило особенно ярких впечатлений в этот незабываемый вечер.

Екатерина очень хотела лично встретиться с Мэнсоном, чтобы рассказать, как много лет выступает в его защиту от необоснованных, по её мнению, обвинений в насилии. Например, она добилась удаления фильма, где его обвиняли, постоянно пишет в прокуратуру Лос-Анджелеса и даже обратилась в ООН. Но организаторы не пустили её за кулисы, хотя она пыталась пройти туда на протяжении четырёх часов.

Вместо встречи, как возмущается Герлах, ей нахамили два менеджера, не став слушать её доводы о том, что другим гостям всё же удалось сделать фото с Мэнсоном и передать ему подарки.

«Меня не пропускали, а может быть Мэнсон хотел, чтобы ему в этот день подарили не только пальто и картины, но и эксклюзивный серебряный кулон с его портретом и подборку публикаций о защите его прав», — отметила Екатерина.

Бывший следователь также отправила в надзорные органы два заявления. В одном она требует проверить, на законных ли основаниях работала концертная площадка. В другом речь идёт о том, что были ущемлены права самого музыканта. По словам Герлах, устроители мероприятия позволили себе целый ряд нарушений: зрителям запрещали возвращаться на свои места, а рядом с платными VIP-местами обустроили отдельную закрытую зону. Туда охрана пропускала «избранных», и из-за этого Мэнсон не получил часть гонорара, так как эти места заняли бесплатно.

Ещё одной претензией стало большое количество дыма во время выступления, которое, по мнению Герлах, могло сильно мешать артисту, особенно после недавно перенесённого ларингита.

«А еще ради красивых фотографий там была установлена пиротехника в виде столбов огня более пяти метров в высоту! Зрителей из-за этого отодвинули от сцены на 20 метров, а вот музыкантам Мэнсона пламя било почти в лицо», — продолжила список претензий екатеринбурженка.

На свои обращения в надзорные органы двух стран Герлах ответа пока не получила.