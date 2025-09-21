«Денег не жалеем»: Силуанов ответил на слова Путина о его скромности
Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о его скромности. Видеороликом поделился в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Антон Силуанов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нём. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
В опубликованном журналистом видеоролике запечатлён момент, когда Путин высоко оценил работу Силуанова по обеспечению финансирования ОПК, назвав её эффективной. Президент, улыбаясь, добавил, что, несмотря на все заслуги, Силуанов остаётся человеком весьма скромным. После этого Зарубин попросил главу Минфина дать свою оценку подобной характеристике.
«С точки зрения финансирования организации обороны промышленного комплекса, денег не жалеем», — сказал Силуанов.
Напомним, Владимир Путин посетил оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае — уникальный для России объект, обеспечивающий полный цикл производства артиллерийских орудий. Российского лидера в поездке сопровождали вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.