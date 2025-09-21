Путь к вере сквозь огонь: Участвующий в СВО доброволец из Китая принял православие на передовой

Китайский доброволец с позывным Машина принял православное крещение на передовой в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Военного отдела Московского Патриархата.

Доброволец из Китая принял Крещение на передовой. Фото © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Боец, служащий в 7-й десантно-штурмовой бригаде «Святой Георгий», прошёл таинство после почти года контрактной службы. По словам представителей корпуса, на его решение повлияли пережитые тяготы на фронте и пример сослуживцев, чья вера не раз помогала в сложных ситуациях.

Чин крещения совершил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий Быков, известный как Крёстный. На церемонии присутствовали сослуживцы добровольца, ставшие для него за это время настоящей семьёй. По словам иерея, приняв новое духовное имя Иоанн, боец обрёл прочную связь с землёй, которую защищает, и с народом, к чьей вере и культуре он проникся уважением.

«Это глубоко символично. Это тот стержень, который помогает воину не только выстоять в бою, но и сохранить в себе человека. То, что боец из далёкого Китая пришёл к этому осознанно, свидетельствует, что правда и жертвенность не имеют национальностей», — отметил он.