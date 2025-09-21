Москвичей предупредили об «октябрьском» холоде на следующей неделе

На следующей неделе Москву ожидает резкое похолодание из-за циклона «Бернвард», который принесёт в регион температуру, характерную для середины октября. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в четверг столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов.

Метеоролог сообщил, что североатлантический циклон запустит механизм стремительной смены сезонов уже во вторник. Холодный атмосферный фронт принесёт пасмурную погоду с продолжительными дождями, которые к вечеру перерастут в ливни, а также усиление ветра северо-западного направления с резким понижением температуры.

«Если ночью в Москве будет ещё тепло, +13…+16, то с наступлением светлого времени суток небо нахмурится, станет накрапывать дождь, к вечеру переходя в ливень. Ветер, усиливаясь, развернётся на холодные северо-западные румбы, дневная температура понизится на 10 градусов, и максимальные термометры покажут всего +14…+17, что, впрочем, и есть норма сентября. Но это только «цветочки», — отметил он.

В среду, по словам эксперта, московский регион окажется в тыловой части циклона, куда будут проникать новые порции полярного воздуха. Это приведёт к дальнейшему похолоданию: ночные температуры опустятся до +6...+9°C, а дневные не превысят +10...+13°C, что ознаменует наступление метеорологической осени.

Наиболее существенное похолодание ожидается в четверг. Ночью температура в Москве опустится до +2...+5°C, в области — до 0...+5°C, а дневные показатели составят всего +7...+10°C, что соответствует климатическим показателям октября. В пятницу температурный фон останется без существенных изменений с возможными небольшими осадками.