Лавров заявил о попытках срыва Интервидения

Несмотря на серьёзное давление на некоторых участников международного музыкального конкурса Интервидение, попытки сорвать его проведение оказались безуспешными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

«Не хочу снова раскрывать секреты, но были достаточно серьёзные попытки сорвать этот конкурс путём серьёзного давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — заявил глава дипведомства.