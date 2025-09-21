Лавров заявил о попытках срыва Интервидения
Лавров: Попытки сорвать Интервидение давлением на участников провалились
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Несмотря на серьёзное давление на некоторых участников международного музыкального конкурса Интервидение, попытки сорвать его проведение оказались безуспешными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Не хочу снова раскрывать секреты, но были достаточно серьёзные попытки сорвать этот конкурс путём серьёзного давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — заявил глава дипведомства.
Напомним, 20 сентября на Live Арене в Москве состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Победителем конкурса по итогам голосования жюри стал представитель Вьетнама — Дык Фук.