21 сентября, 10:01

Лавров заявил о попытках срыва Интервидения

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Несмотря на серьёзное давление на некоторых участников международного музыкального конкурса Интервидение, попытки сорвать его проведение оказались безуспешными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

«Не хочу снова раскрывать секреты, но были достаточно серьёзные попытки сорвать этот конкурс путём серьёзного давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — заявил глава дипведомства.

Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения
Напомним, 20 сентября на Live Арене в Москве состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Победителем конкурса по итогам голосования жюри стал представитель Вьетнама — Дык Фук.

