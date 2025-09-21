Под Волгоградом начался финал военно-патриотической игры Зарница 2.0

В воскресенье, 21 сентября, в Волгоградской области стартовало решающее сражение военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В финале сошлись команды «Ока» и «Кама», каждая из которых насчитывает по 240 юношей и девушек.

«Ребята готовились к финальному бою «Зарницы 2.0» у себя в регионе и продолжили подготовку на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангаргд» в Волгоградской области. Эта база поможет им смело и уверенно выстроить стратегию на итоговом испытании», — подчеркнул герой России, Начальник Главного Штаба Движения «ЮНАРМИЯ», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Головин.









Сценарий финального боя предусматривает сражение армий при захвате условного населенного пункта. Участникам нужно будет использовать свои физические и тактические навыки, знания военного дела, работать с подразделениями соперника, вести штурм, оборону и атаку опорных пунктов, применяя дроны и инженерное оборудование. Бой пройдёт с использованием современных технологий, таких как лазертаг и БПЛА. Игроки, «выведенные из строя», не имели права передавать информацию или перемещать игровые предметы.

Организаторы подчеркнули, что проект «Зарница 2.0» возрождает традиции советской игры, предоставляя молодёжи возможность осваивать воинское дело и современные технологии под руководством наставников, включая героев и ветеранов СВО. Прямое взаимодействие с опытными наставниками помогает ребятам понять значимость взаимопомощи, товарищества и слаженных действий в сложных условиях.

Флагманский проект реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети». Соорганизаторами выступают Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН», федеральным партнером — Всероссийский студенческий конкурс спасателей.