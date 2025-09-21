«Планы подавления России во всём»: В Кремле рассказали, в чём британцы пытались убедить Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение, что в ходе визита в Великобританию американскому лидеру Дональду Трампу могли презентовать планы по усилению давления на Россию. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всём и вся», — отметил Песков.

Напомним, что 16 сентября президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа самолёта чету Трампов встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которые сопроводили их к королю Карлу III и королеве Камилле. После завершения встречи Трамп принял решение пригласить британского монарха с ответным визитом в США — соответствующая идея обсуждалась на борту президентского самолёта Air Force One во время возвращения в Вашингтон. Однако поездка американского лидера не обошлась без нарушения протокола: Трамп во время смотра почётного караула прошёл впереди Карла III, что вызвало недоумение у специалистов и общественности по обе стороны Атлантики.