21 сентября, 10:33

«Планы подавления России во всём»: В Кремле рассказали, в чём британцы пытались убедить Трампа

Песков: Трампу в Британии рассказали о планах усиления давления на Россию

Обложка © Gettyimages / Anna Moneymaker

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение, что в ходе визита в Великобританию американскому лидеру Дональду Трампу могли презентовать планы по усилению давления на Россию. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всём и вся», — отметил Песков.

Песков также охарактеризовал текущую ситуацию в Европе как очевидную. Представитель российского руководства заявил, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников конфликта, занимая ключевую позицию среди государств, поддерживающих эскалацию вражды.

Напомним, что 16 сентября президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа самолёта чету Трампов встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которые сопроводили их к королю Карлу III и королеве Камилле. После завершения встречи Трамп принял решение пригласить британского монарха с ответным визитом в США — соответствующая идея обсуждалась на борту президентского самолёта Air Force One во время возвращения в Вашингтон. Однако поездка американского лидера не обошлась без нарушения протокола: Трамп во время смотра почётного караула прошёл впереди Карла III, что вызвало недоумение у специалистов и общественности по обе стороны Атлантики.

Алиса Хуссаин
