«В последнюю секунду увернулся»: Путин рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл

Однажды президент России Владимир Путин оказался в опасной ситуации за рулём мотоцикла. Инцидент едва не закончился падением техники прямо на него. Об это глава государства рассказал в ходе наблюдения за учениями «Запад 2025». Кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.

Путин рассказал, что однажды едва не пострадал из-за перевернувшегося мотоцикла. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», — сказал Путин.

Российский лидер поделился воспоминанием во время наблюдения за стратегическими учениями «Запад-2025», которые прошли 16 сентября. В этот момент рядом с ним находились министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель Юнус-Бек Евкуров.