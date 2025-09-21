«В последнюю секунду увернулся»: Путин рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл
Обложка © Life.ru
Однажды президент России Владимир Путин оказался в опасной ситуации за рулём мотоцикла. Инцидент едва не закончился падением техники прямо на него. Об это глава государства рассказал в ходе наблюдения за учениями «Запад 2025». Кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.
Путин рассказал, что однажды едва не пострадал из-за перевернувшегося мотоцикла. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», — сказал Путин.
Российский лидер поделился воспоминанием во время наблюдения за стратегическими учениями «Запад-2025», которые прошли 16 сентября. В этот момент рядом с ним находились министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель Юнус-Бек Евкуров.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин положительно оценил ход и результаты российско-белорусских учений «Запад-2025». По его словам, президент отметил впечатляющий масштаб манёвров.