«У вас получилось! То, что нужно»: Путин похвалил военных за антидроновую машину

Президент России Владимир Путин высоко оценил разработку военнослужащих — машину с системой антидроновой защиты. Соответствующие кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК.

Во время стратегических учений «Запад-2025» глава государства лично осмотрел разработку и поблагодарил военного, а также пожал ему руку.

«Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно», — заявил Путин.

Военнослужащий, чьё имя не называется, выразил глубокую признательность за оценку его работы. Он заявил, что это высшая оценка, которую он получал за всю свою жизнь и службу, и подчеркнул, что очень сильно гордится этим. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным военный отметил, что подобное признание со стороны верховного главнокомандующего имеет для него особое значение.