«У вас получилось! То, что нужно»: Путин похвалил военных за антидроновую машину
Президент России Владимир Путин высоко оценил разработку военнослужащих — машину с системой антидроновой защиты. Соответствующие кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК.
Во время стратегических учений «Запад-2025» глава государства лично осмотрел разработку и поблагодарил военного, а также пожал ему руку.
«Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно», — заявил Путин.
Военнослужащий, чьё имя не называется, выразил глубокую признательность за оценку его работы. Он заявил, что это высшая оценка, которую он получал за всю свою жизнь и службу, и подчеркнул, что очень сильно гордится этим. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным военный отметил, что подобное признание со стороны верховного главнокомандующего имеет для него особое значение.
Ранее в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае Владимир Путин заявил, что без труда оружейников невозможно обеспечить суверенитет и независимость России. Президент подчеркнул, что именно совместная работа по укреплению Вооружённых сил позволит стране сохранить суверенитет. Обращаясь к работникам предприятия, глава государства заявил: «Без вашей помощи и вашей работы это невозможно».