МВД России объявило в федеральный розыск двух командиров украинских вооружёнными формирований – Константина Немичева и Сергея Величко (позывной «Чили»). За информацию, которая поможет установить их местонахождение, полагается денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уголовное преследование основано на материалах расследования о пытках российских военнослужащих, захваченных в плен весной 2022 года на территории Харьковской области. Следственный комитет РФ выдвинул против фигурантов обвинения по статьям о применении запрещённых методов ведения войны и реабилитации нацизма.

Оба подозреваемых имеют прошлое в харьковском отделении батальона «Азов»*. Кроме того, они являются участниками формирования «Кракен»*. Следствие утверждает, что Немичев и Величко лично причастны к насильственным действиям в отношении пленных российских солдат.

Ранее Life.ru сообщал об издевательствах над российскими бойцами со стороны ВСУ. Наёмники из Колумбии, увидев эти пытки, решили бежать. При этом СБУ постоянно подвергала наёмников идеологической обработке, используя знание испанского языка.