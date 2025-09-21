«Ситуация серьёзная»: В Германии заявили о стагнации в экономике страны с 2019 года
Экономика Германии с 2019 года испытывает стагнацию, заявила глава Минэкономики Катерина Райхе в интервью газете Bild. Министр отметила высокий уровень безработицы и необходимость реформ для оздоровления экономики.
«Ситуация серьёзная. Сейчас у нас 3 млн безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста, что означает, что экономическое развитие замерло в последние два квартала. В промежутке наблюдались небольшие улучшения, но мы связываем их с переносом экспорта в США до введения пошлин», — сказала она.
По словам министра, несмотря на краткосрочные улучшения, они связаны с переносом экспорта в США до введения пошлин. Кроме того, в Германии остаются высокими расходы на электроэнергию и заработную плату. Для стабилизации экономики потребуется программа реформ, однако на её реализацию потребуется время.
