21 сентября, 12:32

Мошенники убедили петербурженку купить для них золотые слитки на 4,4 млн рублей

МВД: Мошенники убедили пенсионерку из Петербурга купить золото на 4,4 млн руб

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают мошенников, которые обманом похитили у пенсионерки золотые слитки на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, 75-летняя жительница Фрунзенского района стала жертвой преступной схемы с ложным декларированием сбережений.

Злоумышленники, действуя по телефону, сначала убедили женщину снять все средства с банковского счёта. Когда банк отказался проводить операцию, мошенники перешли к альтернативному плану — они заставили пенсионерку оформить десятилетнюю доверенность на незнакомую женщину. Под контролем этой доверенной потерпевшая на такси отправилась в банковское отделение на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на 4 417 125 рублей и передала их злоумышленнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция проводит расследование.

Ранее лишилась денег пенсионерка из Москвы. После звонков лжесотрудников госорганов у неё украли имущество на 63,7 млн рублей, включая золотые слитки. Женщина передала курьерам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рублей и 5 кг золота (20 слитков по 250 г).

Юлия Сафиулина
