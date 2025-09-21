Мошенники убедили петербурженку купить для них золотые слитки на 4,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают мошенников, которые обманом похитили у пенсионерки золотые слитки на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, 75-летняя жительница Фрунзенского района стала жертвой преступной схемы с ложным декларированием сбережений.

Злоумышленники, действуя по телефону, сначала убедили женщину снять все средства с банковского счёта. Когда банк отказался проводить операцию, мошенники перешли к альтернативному плану — они заставили пенсионерку оформить десятилетнюю доверенность на незнакомую женщину. Под контролем этой доверенной потерпевшая на такси отправилась в банковское отделение на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на 4 417 125 рублей и передала их злоумышленнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция проводит расследование.