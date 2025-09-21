В Сумской области украинец, выгуливающий собаку, встретился с российским дроном. Вместо того чтобы проявить враждебность или попытаться помешать БПЛА, гражданин, напротив, проявил своеобразную любезность и указал беспилотнику путь. Кадрами поделился телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Выгуливающий собаку украинец указал российскому дрону путь. Видео © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Мужчина гулял с собакой в 20 км от границы, когда к нему подлетел наш ударный дрон. Мужчина любезно пропустил квадрокоптер, указав ему путь», — указали в телеграм-канале.