21 сентября, 12:55

Гулявший с собакой украинец показал дорогу российскому дрону, это сняли на видео

В Сумской области украинец, выгуливающий собаку, указал путь дрону ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

В Сумской области украинец, выгуливающий собаку, встретился с российским дроном. Вместо того чтобы проявить враждебность или попытаться помешать БПЛА, гражданин, напротив, проявил своеобразную любезность и указал беспилотнику путь. Кадрами поделился телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Выгуливающий собаку украинец указал российскому дрону путь. Видео © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Мужчина гулял с собакой в 20 км от границы, когда к нему подлетел наш ударный дрон. Мужчина любезно пропустил квадрокоптер, указав ему путь», — указали в телеграм-канале.

До этого был зафиксирован на видео другой не менее интересный случай. Украинский рыбак помахал рукой российскому дрону, пролетавшему мимо. Беспилотник снизил высоту для детального осмотра, но рыбак даже не испугался.

Полина Никифорова
