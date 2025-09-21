«Истерические заявления»: Пушков ответил Эстонии на обвинения во «вторжении» российских МиГов

Обвинения Таллина в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства могут спровоцировать дальнейшие провокаций против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, уточнив, что враждебные РФ круги на Западе пытаются создать впечатление, что страна готовится напасть на НАТО.

Ранее Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Позднее стало известно о намерении совбеза ООН провести 22 сентября заседание по инциденту.