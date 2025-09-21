«Истерические заявления»: Пушков ответил Эстонии на обвинения во «вторжении» российских МиГов
Пушков: После обвинений Эстонии провокации против России будут усиливаться
Обложка © ТАСС / Алексей Смагин
Обвинения Таллина в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства могут спровоцировать дальнейшие провокаций против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, уточнив, что враждебные РФ круги на Западе пытаются создать впечатление, что страна готовится напасть на НАТО.
«Истерические заявления Эстонии насчёт нарушения её воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью ещё большее нагнетание напряжённости и усиление давления», — заявил Пушков.
Ранее Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Позднее стало известно о намерении совбеза ООН провести 22 сентября заседание по инциденту.