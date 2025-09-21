В Госдуме предложили ввести в России новый праздник

В России может появиться новый праздник — День российской государственности, который предложено отмечать 21 сентября. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что 21 сентября традиционно ассоциируется с ключевыми событиями отечественной истории, в частности с Куликовской битвой 1380 года. Тогда объединённые русские силы под предводительством князя Дмитрия Донского одержали победу над войском Мамая. По мнению Слуцкого, эта дата символизирует единство народа и власти перед лицом внешних угроз.

Слуцкий подчеркнул, что идея учреждения праздника восходит к предложению основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности. Парламентарий считает важным закрепить эту дату в качестве официального памятного дня.

По его словам, учреждение праздника будет способствовать укреплению национального самосознания и преемственности поколений. Новая памятная дата призвана напомнить гражданам об исторических истоках, духовных традициях и силе, которая веками помогала России преодолевать вызовы и двигаться вперёд.