21 сентября, 13:24

В Госдуме предложили ввести в России новый праздник

Слуцкий: Нужно учредить День российской государственности

Обложка © Life.ru

В России может появиться новый праздник — День российской государственности, который предложено отмечать 21 сентября. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что 21 сентября традиционно ассоциируется с ключевыми событиями отечественной истории, в частности с Куликовской битвой 1380 года. Тогда объединённые русские силы под предводительством князя Дмитрия Донского одержали победу над войском Мамая. По мнению Слуцкого, эта дата символизирует единство народа и власти перед лицом внешних угроз.

Слуцкий подчеркнул, что идея учреждения праздника восходит к предложению основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности. Парламентарий считает важным закрепить эту дату в качестве официального памятного дня.

По его словам, учреждение праздника будет способствовать укреплению национального самосознания и преемственности поколений. Новая памятная дата призвана напомнить гражданам об исторических истоках, духовных традициях и силе, которая веками помогала России преодолевать вызовы и двигаться вперёд.

Ранее Слуцкий выступил с инициативой создания единой федеральной системы оплаты труда для учителей с целью уравнять их заработную плату по всей стране. Он отметил, что нынешние условия работы вынуждают учителей брать чрезмерную нагрузку ради достойного дохода, что зачастую приводит к профессиональному выгоранию и уходу из профессии.

