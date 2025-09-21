Король Малайзии впечатлился в Татарстане самым большим в мире печатным Кораном

«Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией. Особенно впечатлил Султана Ибрагима самый большой в мире печатный Коран», — говорится в сообщении.

Султан прибыл в Болгар по Волге на скоростном пассажирском судне А145, собранном на Зеленодольском судостроительном заводе. Ему продемонстрировали преимущества теплохода глиссирующего типа класса «река — море», способного развивать скорость до 40 узлов.

Ранее сообщалось, что верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с официальным визитом в Казань. Его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, и гость поздравил его с вступлением в должность. Это уже второй визит султана в столицу республики за последние месяцы, что отражает укрепление двусторонних отношений между Малайзией и Татарстаном.