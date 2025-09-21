Король Малайзии впечатлился в Татарстане самым большим в мире печатным Кораном
Глава Татарстана Минниханов показал королю Малайзии Болгар
Султан Ибрагим Исмаил, верховный правитель Малайзии, совершил визит в Болгар. Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл для высокого гостя экскурсию по древнему городу, известному тем, что именно здесь предки татар, волжские булгары, приняли ислам 1103 года назад.
Король Малайзии осмотрел исторический Болгар и впечатлился самым большим Кораном в мире. Видео © Telegram / ГАЛИМОВА
«Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией. Особенно впечатлил Султана Ибрагима самый большой в мире печатный Коран», — говорится в сообщении.
Султан прибыл в Болгар по Волге на скоростном пассажирском судне А145, собранном на Зеленодольском судостроительном заводе. Ему продемонстрировали преимущества теплохода глиссирующего типа класса «река — море», способного развивать скорость до 40 узлов.
Ранее сообщалось, что верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с официальным визитом в Казань. Его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, и гость поздравил его с вступлением в должность. Это уже второй визит султана в столицу республики за последние месяцы, что отражает укрепление двусторонних отношений между Малайзией и Татарстаном.
Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА