В зоне СВО погиб знаменитый польский активист Ежи Тыц

Руководитель мемориального общества «Курск» гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

«На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Будучи гражданином Польши Ежи Тыц на протяжении многих лет возглавлял мемориальное общество «Курск». Под его руководством было проведено восстановление множества памятников советским солдатам и воинских захоронений. В знак признания его заслуг в деле увековечивания памяти героев Отечества, в мае 2020 года он получил медаль «Памяти героев Отечества».