В зоне СВО погиб знаменитый польский активист Ежи Тыц
Руководитель мемориального общества «Курск» гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве Курской области.
«На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», — отметили в пресс-службе регионального правительства.
Будучи гражданином Польши Ежи Тыц на протяжении многих лет возглавлял мемориальное общество «Курск». Под его руководством было проведено восстановление множества памятников советским солдатам и воинских захоронений. В знак признания его заслуг в деле увековечивания памяти героев Отечества, в мае 2020 года он получил медаль «Памяти героев Отечества».
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб священник Сергий Вайда, который добровольно отправился на фронт защищать страну. У него остались жена и 11 детей. Вайда находился на Херсонском направлении и погиб от удара украинского дрона, когда спасал раненого солдата ВС РФ.