Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 13:31

В зоне СВО погиб знаменитый польский активист Ежи Тыц

Обложка © Telegram / Правительство Курской области

Обложка © Telegram / Правительство Курской области

Руководитель мемориального общества «Курск» гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

«На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Будучи гражданином Польши Ежи Тыц на протяжении многих лет возглавлял мемориальное общество «Курск». Под его руководством было проведено восстановление множества памятников советским солдатам и воинских захоронений. В знак признания его заслуг в деле увековечивания памяти героев Отечества, в мае 2020 года он получил медаль «Памяти героев Отечества».

Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей из Прикамья
Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей из Прикамья

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб священник Сергий Вайда, который добровольно отправился на фронт защищать страну. У него остались жена и 11 детей. Вайда находился на Херсонском направлении и погиб от удара украинского дрона, когда спасал раненого солдата ВС РФ.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar