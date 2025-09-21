В Кремле рассказали о характере отношений Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин высоко ценит возможность открыто обсуждать проблемы и конструктивный характер отношений, сложившихся с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом, ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что российский лидер особо ценит возможность откровенного диалога по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что оба президента сохраняют заинтересованность и открытость к переводу украинского кризиса в русло мирного урегулирования.