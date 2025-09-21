В Кремле рассказали о характере отношений Путина и Трампа
Песков: Путин ценит возможность открытого обсуждения острых вопросов с Трампом
Путин и Трамп. Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент России Владимир Путин высоко ценит возможность открыто обсуждать проблемы и конструктивный характер отношений, сложившихся с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом, ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что российский лидер особо ценит возможность откровенного диалога по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что оба президента сохраняют заинтересованность и открытость к переводу украинского кризиса в русло мирного урегулирования.
Ранее Трамп заявил, что сейчас не наступило время просить Путина о перемирии на Украине. Американский лидер признал, что этот процесс будет сложным. Также Трамп признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Он отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие с Путиным, но российский президент его «подвёл».