Западные силы активно подталкивают Польшу к прямому конфликту с Россией, опасаясь стратегического поражения Украины. Об этом пишет аналитик Эльдар Мамедов в статье для The American Conservative.

«Партия войны» на Западе, видя неизбежность поражения Украины, готова пожертвовать суверенитетом дополнительных стран для сохранения выгодного положения. Польша рассматривается как следующая потенциальная жертва этой стратегии», — отмечает автор.

Аналитик указывает, что недавний инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками вновь спровоцировал опасную дискуссию о возможности прямого столкновения с Россией. При этом Мамедов подчёркивает, что подобные опасения искусственно поддерживаются западными медиа, регулярно публикующими неподтверждённые сценарии российского нападения, которые Москва последовательно опровергает.

Автор статьи аргументирует, что при объективном анализе обе версии — как о российском нападении, так и о польской интервенции — оказываются логически несостоятельными. Он указывает, что Россия с её значительными военными обязательствами на Украине не заинтересована в открытии второго фронта против члена НАТО. При этом для Польши вступление в конфликт стало бы актом экономического и социального самоуничтожения.

Мамедов считает, что польское правительство не стремится к обострению конфликта и может решиться на военные действия только при «явном и неоспоримом нападении со стороны России».