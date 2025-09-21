«Экономическое самоуничтожение»: На Западе рассказали, кого толкают к войне с РФ
The American Conservative: Запад толкает Польшу к прямому конфликту с Россией
Западные силы активно подталкивают Польшу к прямому конфликту с Россией, опасаясь стратегического поражения Украины. Об этом пишет аналитик Эльдар Мамедов в статье для The American Conservative.
«Партия войны» на Западе, видя неизбежность поражения Украины, готова пожертвовать суверенитетом дополнительных стран для сохранения выгодного положения. Польша рассматривается как следующая потенциальная жертва этой стратегии», — отмечает автор.
Аналитик указывает, что недавний инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками вновь спровоцировал опасную дискуссию о возможности прямого столкновения с Россией. При этом Мамедов подчёркивает, что подобные опасения искусственно поддерживаются западными медиа, регулярно публикующими неподтверждённые сценарии российского нападения, которые Москва последовательно опровергает.
Автор статьи аргументирует, что при объективном анализе обе версии — как о российском нападении, так и о польской интервенции — оказываются логически несостоятельными. Он указывает, что Россия с её значительными военными обязательствами на Украине не заинтересована в открытии второго фронта против члена НАТО. При этом для Польши вступление в конфликт стало бы актом экономического и социального самоуничтожения.
Мамедов считает, что польское правительство не стремится к обострению конфликта и может решиться на военные действия только при «явном и неоспоримом нападении со стороны России».
Ранее газета Der Spiegel сообщила о попытках атаки БПЛА на аэропорт и центр в польском городе Жешуве. В публикации подчёркивается стратегическая значимость аэропорта как ключевого логистического узла для доставки военных грузов и оружия на Украину. Представители НАТО заявили, что беспилотные летательные аппараты, предположительно нарушившие воздушное пространство Польши через территорию Белоруссии, были нейтрализованы голландскими истребителями F-35.