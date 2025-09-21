Российские военные убыли на Родину после завершения учений Запад-2025

Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных стратегических учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии, завершили выполнение задач и вернулись в пункты постоянной дислокации в РФ. Данное заявление сделала пресс-служба министерства обороны республики.

Ведомство также опубликовало кадры прибытия первого эшелона с военнослужащими минской механизированной бригады, которые проходили подготовку на полигонах в России. Как уточнили в пресс-службе, танковые, мотострелковые подразделения, а также части войсковой ПВО и беспилотной авиации в течение двух месяцев отрабатывали взаимодействие и перенимали передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе заключительного этапа учений «Запад-2025».