Не грози Калининграду: Эксперт объяснил основной посыл учений «Запад-2025»

На совместных учениях «Запад-2025» Россия и Беларусь продемонстрировали готовность к отражению потенциальной агрессии против Калининградской области. Об этом заявил военный эксперт Александр Зимовский в разговоре с порталом «Взгляд».

По мнению аналитика, хотя учения носили оборонительный характер, действия группировки войск свидетельствовали об отработке контратакующих операций. Он добавил, что подобные манёвры стали ответом на возможные враждебные действия стран НАТО в регионе.

«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента», — отметил эксперт.