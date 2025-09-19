Не грози Калининграду: Эксперт объяснил основной посыл учений «Запад-2025»
Обложка © Telegram / Минобороны России
На совместных учениях «Запад-2025» Россия и Беларусь продемонстрировали готовность к отражению потенциальной агрессии против Калининградской области. Об этом заявил военный эксперт Александр Зимовский в разговоре с порталом «Взгляд».
По мнению аналитика, хотя учения носили оборонительный характер, действия группировки войск свидетельствовали об отработке контратакующих операций. Он добавил, что подобные манёвры стали ответом на возможные враждебные действия стран НАТО в регионе.
«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента», — отметил эксперт.
Зимовский также отметил, что продемонстрированная мощь служит предупреждением для западных стран, рассматривающих возможность нападения на российский эксклав.
Напомним, основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» проводился с 12 по 16 сентября, а 17 числа в Минобороны объявили об их завершении. За ходом военных мероприятий лично наблюдал президент РФ Владимир Путин, который высоко оценил организацию и результаты учений. В масштабной отработке навыков Вооружённых сил Союзного государства участвовали 100 000 военных на 41 полигоне.