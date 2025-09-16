Учения Запад-2025 проходили на 41 полигоне

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-бек Евкуров представил подробную информацию о военных учениях «Запад-2025», которые проходят на территории России и Беларуси. По его словам, манёвры проходили на 41 полигоне, из которых четыре расположены на территории Белоруссии.