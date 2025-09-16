Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 16:05

Учения Запад-2025 проходили на 41 полигоне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-бек Евкуров представил подробную информацию о военных учениях «Запад-2025», которые проходят на территории России и Беларуси. По его словам, манёвры проходили на 41 полигоне, из которых четыре расположены на территории Белоруссии.

«В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе 4 полигона на территории Республики Беларусь, [было проведено] 377 учебно-боевых мероприятий и 7 пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на 15-й минуте будет выполняться пуск фрегатом «Адмирал Головко» одной крылатой ракеты «Циркон», — заявил Евкуров.

Путин раскрыл цели учений «Запад-2025»
Путин раскрыл цели учений «Запад-2025»

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». Он также провёл осмотр вооружений и военной техники, задействованной в СВО. Особенностью нынешних учений стало активное применение беспилотников и роботов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Юнус-Бек Евкуров
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar