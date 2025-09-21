Женская сборная Италии по теннису, выиграла второй Кубок Билли Джин Кинг подряд, в финале обыграв команду США. Турнир проходил в Китае.

Матч завершился со счётом 2-0: Элизабетта Коччаретто победила Эмму Наварро (6:4, 6:4), а Жасмин Паолини обыграла Джессику Пегулу (6:4, 6:2). В команду Италии также входили Сара Эррани, Лючия Бронцетти и Тайра Катерина Грант.