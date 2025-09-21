Под Волгоградом завершился финальный этап военно-патриотической игры Зарница 2.0

Сегодня, 21 сентября, завершён важный этап Всероссийского движения — финальная битва игры «Зарница 2.0». Торжественное событие прошло на полигоне «Волжский» в Волгоградской области, где встретились две сильные армии — «Ока» и «Кама». Каждая из них состояла из 240 юных бойцов старшего возраста, представляющих разные регионы России, ведомственные структуры и международные делегации. Победителем вышла армия «Ока», продемонстрировавшая высокий уровень боевой координации и дисциплины.

«Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы — лучшие из трёх миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером», — поздравил победителей первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Зарница 2.0». Фото © Предоставлено Life.ru

«Зарница 2.0». Фото © Предоставлено Life.ru

Финальный бой длился ровно один час, на протяжении которого обе стороны демонстрировали отличную боевую подготовку и умение эффективно взаимодействовать в условиях сложной обстановки. Особое значение придавалось роли наставников — опытных военнослужащих, прошедших испытания в реальных операциях. Руководством финальной битвы занимался герой России, начальник главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин.

Каждая сторона должна была выполнить главную миссию — завоевать ключевую территорию условного противника, названного «Заря». Согласно сюжету, необходимо было обнаружить и уничтожить автоматический центр обработки данных врага, расположенный глубоко в укреплённом районе. Для этого потребовалось быстро организовать нападение, координировать атаки, поддерживать порядок и обеспечить безопасность своих позиций.

«Зарница 2.0». Фото © Предоставлено Life.ru

Начало сражения ознаменовало установку медицинских пунктов, организация командования и подготовка оружия, включающего гранатомёты и миномёты. Важную роль играли разведчики и сапёры, занимавшиеся разминированием территорий, операторов беспилотных аппаратов, обеспечивающих разведывательную деятельность сверху. Особенно памятным моментом стал захват ключевых объектов армией-победителей.

Игра проходила в напряжённой атмосфере, каждая команда боролась за право удержать как минимум две ключевые точки одновременно, чтобы запустить таймер победы. Захват каждой точки осуществлялся с использованием специального оборудования — лазертага, позволяющего моделировать реальные боевые ситуации. Контролируя точку, команда имела возможность получать подкрепление каждые три минуты, что повышало её шансы на успех. После захвата двух точек начинался отсчёт времени, а армия, удерживающая позиции, лишалась возможности запрашивать дополнительное подкрепление.

Организаторы подчёркивают важность развития личностных качеств молодых россиян посредством военно-патриотических мероприятий. Проект направлен на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к Отечеству и способности защищать страну. Только в 2025 году участниками «Зарницы 2.0» стали более 3,1 млн школьников и студентов среднего профессионального образования из 89 регионов России. Среди наставников оказались герои специальных операций и ветераны боевых действий, передававшие молодым бойцам ценный опыт.