Глава администрации Ялты Янина Павленко отреагировала на включение себя в санкционный список Украины. Чиновница выразила недоумение, иронично предложив экс-комику Владимиру Зеленскому обратиться к медикам, чтоб те поставили ему должный диагноз.

«Много вопросов о новых санкциях от Зеленского, куда попала я в число крымчан. Компания, кстати, достойная. Но, честно говоря, давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет», — написала Павленко в своём телеграм-канале.

Она охарактеризовала действия украинских властей как существование в «параллельной реальности», где продолжают составлять «грозные списки» и строить планы о «кофе на ялтинской набережной». Глава Ялты подчеркнула, что подобные заявления не требуют комментариев, а нуждаются в медицинской диагностике.

В противовес этой «реальности» Павленко описала текущую ситуацию в Крыму как «настоящее возрождение», где каждый житель работает на благо полуострова и страны. Чиновница завершила сообщение призывом продолжать работу в том же духе, проигнорировав санкционные меры Украины.