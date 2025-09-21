Грузинке пришлось извиняться за сказанные два года назад слова о русских

Сотрудница московского кафе «Саперави» Салия Тамари принесла публичные извинения за использование оскорбительного выражения «конченые» в адрес русских, после того как в Сети распространилось видео с её высказыванием. В ходе визита в полицейский участок девушка объяснила, что её слова были спровоцированы коллегой, который первоначально допустил нецензурные высказывания о грузинах.

«Я хочу извиниться, если кого-то задела своими словами, хочу попросить прощения у моих друзей, соседей, у всех», — передаёт её слова «Регнум».

Руководство сети кафе «Саперави» уточнило, что инцидент произошёл в марте 2023 года, но видео стало распространяться только сейчас. После обнародования записи женщина была немедленно уволена. В официальном заявлении компании подчеркнули, что оскорбительные высказывания Тамари являются её личной позицией и не отражают взгляды заведения. От имени кафе было подано заявление в правоохранительные органы для правовой оценки действий уволенной сотрудницы.