Москва требует от западных стран обнародовать данные исследований по инцидентам с Алексеем Навальным* и экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, которые, как утверждается, якобы были отравлены. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2020 году, когда Навального* привезли в Берлин с предполагаемым отравлением «новичком», его окружение не запрашивало результаты анализов у клиники «Шарите», а приняло информацию на веру. По её словам, они отказались от предложений российских официальных лиц предоставить данные для установления фактов, предпочитая «лозунги и мемы». Теперь же, спустя пять лет, как заявила представитель МИД, сторонники Навального*, которых она назвала «иноагентской шайкой», требуют от западных клиник результаты анализов за 2024 год для «борьбы с режимом».

«Присоединяемся к отцам и матерям «русской демократии» и вновь требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только всех: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента, можно и хоть какие-то «анализы» терактов «Северного потока» 1 и 2, наконец предоставить», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что инцидент со Скрипалями остаётся тайной для России. По его словам, власти Великобритании до сих пор не предоставили Москве информации о судьбе Сергея и Юлии, пострадавших в результате отравления в Солсбери в 2018 году.