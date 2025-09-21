Интервидение
21 сентября, 15:52

Главный аэропорт Польши закрыли на две ночи по неизвестным причинам

Аэропорт имени Шопена в Варшаве приостановит работу на две ночи

Обложка © ТАСС / Jakob Ratz

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, являющийся крупнейшим воздушным узлом Польши, объявил о временном прекращении обслуживания воздушных судов в ближайшие дни. Диспетчерская служба сообщила о плановых ограничениях на взлёт и посадку самолётов.

«С 19:00 по всемирному времени [22:00 мск] субботы до 05:00 по всемирному времени [08:00 мск] воскресенья аэродром будет закрыт для взлета и посадок», — говорится в сообщении.

Второй перерыв в работе запланирован с 00:30 ночи до 06:30 утра понедельника по московскому времени. Представители аэропорта не раскрыли причин подобного решения, однако заверили, что все пользователи воздушного пространства были своевременно проинформированы об изменениях в графике работы. Стоит отметить, что два других действующих аэропорта Варшавы не сообщали о каких-либо изменениях в своём расписании.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта и лондонский Хитроу подверглись хакерской атаке. Они испытывали сбои в работе систем регистрации и посадки пассажиров на общеевропейского поставщика подобных услуг.

