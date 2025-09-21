Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 16:08

В Курской области дрон ВСУ атаковал 18-летнюю девушку на мопеде

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал в курском селе Крупец девушку на мопеде

В селе Крупец беспилотник ВСУ атаковал 18-летнюю девушку, которая ехала на мопеде. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница», — написал он в Telegram-канале.

Согласно его информации, пострадавшая поступила в Курскую областную больницу с ранениями правой руки и головы.

Под Луганском два человека погибли при атаке ВСУ на АЗС
Под Луганском два человека погибли при атаке ВСУ на АЗС

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar