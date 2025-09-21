В Курской области дрон ВСУ атаковал 18-летнюю девушку на мопеде
Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал в курском селе Крупец девушку на мопеде
В селе Крупец беспилотник ВСУ атаковал 18-летнюю девушку, которая ехала на мопеде. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница», — написал он в Telegram-канале.
Согласно его информации, пострадавшая поступила в Курскую областную больницу с ранениями правой руки и головы.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.