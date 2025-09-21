В Дагестане оштрафовали водителя за танцы Человека-паука на капоте его авто

В Дагестане местный автолюбитель, превратил свой автомобиль в импровизированную танцевальную площадку для Человека-паука. Пока машина медленно двигалась по залитой улице Махачкалы, пассажир в костюме супергероя исполнял различные движения. Однако эти действия представляли собой нарушения закона и создавали опасность, в связи с чем водители был привлечён к ответственности.

В Дагестане оштрафовали водителя, на капоте которого танцевал человек-паук. Видео © Telegram /Госавтоинспекция Дагестана

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана установили личность 33-летнего «креативщика» и составили протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля»). За такие действия человеку может грозить штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам водитель раскаялся и пообещал впредь закон не нарушать.

«Такое поведение не имеет ничего общего с юмором или смелостью — это грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью», — заявил задержанный.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что подобные действия представляют прямую угрозу безопасности и являются грубым нарушением закона. В связи с этим жителей республики призвали воздерживаться от подобных развлечений и найти более безопасные способы самовыражения.