Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 17:17

ВСУ атаковали вторую заправку в ЛНР за день

В Луганской Народной Республике зафиксирована очередная атака с использованием дрона на автозаправочную станцию. Как заявили в региональном правительстве, это уже второй инцидент такого рода за последние 24 часа.

Пожар в Стаханове на территории АЗС. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

«БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано», — говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

В настоящее время устанавливается информация о возможных пострадавших.

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на Запорожскую область
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на Запорожскую область

Ранее сегодня сообщалось, что в Первомайске (ЛНР) беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате загорелся резервуар с пропаном, погибли два человека.

BannerImage

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar