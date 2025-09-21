ВСУ атаковали вторую заправку в ЛНР за день

В Луганской Народной Республике зафиксирована очередная атака с использованием дрона на автозаправочную станцию. Как заявили в региональном правительстве, это уже второй инцидент такого рода за последние 24 часа.

Пожар в Стаханове на территории АЗС. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

«БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано», — говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

В настоящее время устанавливается информация о возможных пострадавших.