Немцы в панике: В Германии вырос спрос на строительство частных бункеров
Bild: В Германии на 50% вырос спрос на строительство бункеров
В Германии наблюдается интерес к строительству защитных бункеров среди населения и частных компаний. Производства, специализирующиеся на возведении защитных сооружений, фиксируют резкое увеличение количества заказов. Об этом сообщает издание Bild.
«С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы», — заявил Марио Пьеде, руководитель компании BSSD Defence.
Эксперты связывают всплеск интереса к бункерам с геополитической напряжённостью в Европе. Инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше стал дополнительным катализатором роста спроса на защитные сооружения. Люди всё чаще задумываются о персональных бункерах в условиях нестабильной международной обстановки.
Ранее Life.ru сообщал, что массово строить бункеры начали американские миллиардеры. Они вкладывали средства на случай глобальной катастрофы. Спрос на такого рода сооружения резво увеличился после 2020 года.