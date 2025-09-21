Немцы в панике: В Германии вырос спрос на строительство частных бункеров

В Германии наблюдается интерес к строительству защитных бункеров среди населения и частных компаний. Производства, специализирующиеся на возведении защитных сооружений, фиксируют резкое увеличение количества заказов. Об этом сообщает издание Bild.

«С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы», — заявил Марио Пьеде, руководитель компании BSSD Defence.

Эксперты связывают всплеск интереса к бункерам с геополитической напряжённостью в Европе. Инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше стал дополнительным катализатором роста спроса на защитные сооружения. Люди всё чаще задумываются о персональных бункерах в условиях нестабильной международной обстановки.