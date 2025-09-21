В Берлине мужчина поджёг книги в библиотеке из-за искажения истории

В одной из библиотек Берлина произошёл инцидент с поджогом книг. Об этом сообщили представители полиции немецкой столицы. По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина проник в публичную библиотеку и, используя горючее вещество, совершил поджог.

«В публичной библиотеке <…> 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджёг их», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в библиотеке Французского культурного центра. Информация о том, какие конкретно издания пострадали от огня, не разглашается. Сотрудникам библиотеки удалось оперативно справиться с возгоранием. Пострадавших нет.

Злоумышленник был задержан, однако позже отпущен под подписку о невыезде. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы действий задержанного. Предварительно установлено, что причиной поджога стало несогласие мужчины с трактовкой исторических событий, представленной в книгах.