В Берлине мужчина поджёг книги в библиотеке из-за искажения истории
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB
В одной из библиотек Берлина произошёл инцидент с поджогом книг. Об этом сообщили представители полиции немецкой столицы. По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина проник в публичную библиотеку и, используя горючее вещество, совершил поджог.
«В публичной библиотеке <…> 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджёг их», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в библиотеке Французского культурного центра. Информация о том, какие конкретно издания пострадали от огня, не разглашается. Сотрудникам библиотеки удалось оперативно справиться с возгоранием. Пострадавших нет.
Злоумышленник был задержан, однако позже отпущен под подписку о невыезде. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы действий задержанного. Предварительно установлено, что причиной поджога стало несогласие мужчины с трактовкой исторических событий, представленной в книгах.
