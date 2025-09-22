Бюджетный отдых на Новый год: Названы направления, на которые стоит брать билет уже сейчас

Специалисты туристической отрасли рекомендуют россиянам задуматься о новогодних праздниках уже сейчас, так как ближе к концу года цены на туры и авиабилеты существенно возрастут. Туроператор и заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина рассказала Life.ru о наиболее выгодных направлениях для зимнего отдыха.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на рост цен в пиковый сезон, существуют альтернативные варианты для тех, кто хочет сэкономить. Среди самых бюджетных направлений Фомина назвала Кыргызстан, отметив, что билеты в Ош обойдутся примерно в 30 тысяч рублей на человека.

Понятно, что Ош — не самое туристическое направление. И абсолютно зря. На самом деле — это древний город, ему порядка 3000 лет. Ош называют «южной столицей Кыргызстана». Когда-то через этот город проходил Великий Шёлковый путь. А ещё из Оша начинается Памирский тракт. Рядом находится гора Сулайман-Тоо (гора Соломона), которая внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Алена Фомина Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR»

В качестве альтернативы рассматриваются также Калининград (перелёт около 70 тысяч рублей на двоих), славящийся своей архитектурой и близостью к курортным городам, Минеральные Воды (аналогичная стоимость перелёта), где можно совместить отдых с оздоровлением. Выбирайте любой город региона на свой вкус или кошелёк: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск или Ессентуки. Можно просто пить минеральную воду и в свободное время гулять по окрестностям. А можно пройти курс процедур. Для этого лучше заранее, ещё у себя в городе, пройти обследование и получить рекомендации врача. С этими рекомендациями уже в КавМинВодах вам посоветуют подходящее лечение.

Для многих, кто летает в Европу со стыковками, Ереван стал уже родным городом. Поэтому отметить здесь новогодние праздники — отличный вариант. В это время город наполняется яркими огнями и фейерверками, а воздух пронизан ароматом ароматной кухни. Здесь можно попасть на рождественский базар, где представлены различные культурные традиции. Обязательно стоит посетить смотровую площадку Каскада, откуда открывается уникальный вид на красоты города и величественный горы Арарат. Перелёт в столицу Армении обойдётся в 80 тысяч на двоих.

Специалист также напомнила о традиционно популярных направлениях — Турции и Египте, где можно найти отели с подогреваемыми бассейнами и насыщенной новогодней программой. По её словам, перелёт в Турцию обойдётся примерно в 40-45 тысяч рублей, в Египет билеты можно купить за 45-50 тысяч рублей, а путёвки — в районе 80-90 тысяч рублей. Однако эксперт советует поторопиться с бронированием, чтобы успеть приобрести выгодные варианты.

«Конечно, поездка в Турцию, которую так любят россияне, всегда хорошая идея. Да, в это время о морских заплывах можно забыть. Но если вы выберете отель с подогреваемым бассейном (а таких в Турции множество), то вопрос с водными процедурами считается решённым. К тому же обычно гостиницы предлагают отличные новогодние развлекательные программы — с участием певцов, цирковых артистов, а в некоторых отелях — звёзд эстрады мирового масштаба» — добавила собеседница Life.ru.