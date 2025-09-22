Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 00:12

Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство на ОАЭ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizajudo

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizajudo

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, обладательница бронзовой медали мирового первенства, сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за команду Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в агентстве «РБК-Украина». В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее национальная команда Украины не отправилась на чемпионат мира в Будапеште из-за допуска белорусских дзюдоистов с государственными символами. Федерация пояснила своё решение распоряжением министерства молодёжи и спорта.

Команда Team Spirit может переехать из Сербии обратно в Россию
Команда Team Spirit может переехать из Сербии обратно в Россию

А ранее сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от участия в матче за третье место суперфинала Евролиги против команды Белоруссии. В результате сборная республики в третий раз подряд стала обладателем бронзовых медалей турнира. В 2021 году команда завоевала серебряные награды соревнования.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ОАЭ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar