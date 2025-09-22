Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство на ОАЭ

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, обладательница бронзовой медали мирового первенства, сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за команду Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в агентстве «РБК-Украина». В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее национальная команда Украины не отправилась на чемпионат мира в Будапеште из-за допуска белорусских дзюдоистов с государственными символами. Федерация пояснила своё решение распоряжением министерства молодёжи и спорта.