Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство на ОАЭ
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizajudo
Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, обладательница бронзовой медали мирового первенства, сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за команду Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в агентстве «РБК-Украина». В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее национальная команда Украины не отправилась на чемпионат мира в Будапеште из-за допуска белорусских дзюдоистов с государственными символами. Федерация пояснила своё решение распоряжением министерства молодёжи и спорта.
А ранее сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от участия в матче за третье место суперфинала Евролиги против команды Белоруссии. В результате сборная республики в третий раз подряд стала обладателем бронзовых медалей турнира. В 2021 году команда завоевала серебряные награды соревнования.