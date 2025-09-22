Интервидение
21 сентября, 23:23

План Ковёр отменили в аэропорту Сочи, на запасные аэродромы ушли 20 самолётов

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Сочи были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия плана «Ковёр» двадцать самолётов «ушли» на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту

Ранее жители ряда городов Краснодарского края сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации, поступающей из Ейска и Славянска-на-Кубани, в небе активно работала ПВО. Жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска уведомляли о звуках пролёта дронов и работе сирен воздушной тревоги. Обломки сбитых украинских дронов обнаружены в Славянском и Калининском районах. Пострадавших нет, на местах крушения работают экстренные службы. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию трёх частных домов. В станице Гривенская обломки серьёзно повредили крышу одного из домов, вызвав пожар.

