Беспилотники ВСУ пытаются атаковать сразу несколько городов в Краснодарском крае

Жители ряда городов Краснодарского края сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации, поступающей из Ейска и Славянска-на-Кубани, в небе активно работает ПВО, пишет SHOT.

Очевидцы сообщают, что слышали более десятка взрывов, предварительно, сбито несколько вражеских дронов. Жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска уведомляют о звуках пролёта дронов и работе сирен воздушной тревоги. Официальная информация о последствиях атаки на данный момент отсутствует.