С недобросовестных приобретателей в бюджет Владивостока взыскано более 40 млн рублей

Прокуратура Приморского края сообщила о возвращении в бюджет города более 40 миллионов рублей, полученных в результате незаконной продажи земли на сопке Шошина. К махинациям оказалась причастна бывший директор департамента земельных и имущественных отношений и экс-заместитель главы Владивостока Наталья Соколова.

В апреле 2024 года Соколовой было предъявлено окончательное обвинение по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий и в получении взятки. По данным следственных органов, чиновница незаконно распорядилась предоставить в аренду юрлицу землю, а также участвовала в схеме продажи членам гаражного кооператива муниципальных участков на сопке Шошина по заниженной цене — всего 5% от кадастровой стоимости.

Прокурор Владивостока обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с трёх граждан, получивших землю на сопке Шошина. Изначально суд отклонил требования прокуратуры, но прокурор обжаловал это решение.

«Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объёме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной, с недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура осуществляет контроль за фактическим исполнением судебного решения.