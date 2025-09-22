С недобросовестных приобретателей в бюджет Владивостока взыскано более 40 млн рублей
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока Соколовой 40 миллионов рублей
Обложка © Freepik / rawpixel.com
Прокуратура Приморского края сообщила о возвращении в бюджет города более 40 миллионов рублей, полученных в результате незаконной продажи земли на сопке Шошина. К махинациям оказалась причастна бывший директор департамента земельных и имущественных отношений и экс-заместитель главы Владивостока Наталья Соколова.
В апреле 2024 года Соколовой было предъявлено окончательное обвинение по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий и в получении взятки. По данным следственных органов, чиновница незаконно распорядилась предоставить в аренду юрлицу землю, а также участвовала в схеме продажи членам гаражного кооператива муниципальных участков на сопке Шошина по заниженной цене — всего 5% от кадастровой стоимости.
Прокурор Владивостока обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с трёх граждан, получивших землю на сопке Шошина. Изначально суд отклонил требования прокуратуры, но прокурор обжаловал это решение.
«Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объёме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной, с недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Прокуратура осуществляет контроль за фактическим исполнением судебного решения.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ инициировала иск об изъятии 14 земельных участков, расположенных вблизи волжского берега в Ярославле, у экс-мэра города Алексея Малютина и ряда коммерческих организаций. В период с 2015 по 2016 год, когда Малютин занимал должность исполняющего обязанности мэра, был осуществлён незаконный перевод в пользу связанного с ним холдинга «Авангард» земельного участка площадью 5,1 га. По оценке экспертов, участки были приобретены за 7,5 млн рублей, в то время как их реальная рыночная стоимость составляла около 400 млн рублей. Суд принял решение об аресте указанных участков и имущества ответчиков.