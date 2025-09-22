Россиянам напомнили, в каких категориях товаров подделки особенно опасны

Подделки на рынке инструментов и оборудования — не редкость, и последствия их использования могут быть серьёзнее, чем просто быстрая поломка. В каких категориях товаров подделки несут наибольшие риски для здоровья, безопасности и кошелька потребителя, Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Чаще всего подделывают электроинструменты (дрели, шуруповёрты, болгарки), аккумуляторы и зарядные устройства, расходные материалы (сверла, буры, диски), средства индивидуальной защиты, а также светотехническую продукцию. При этом одни поддельные товары приносят финансовые потери, а другие могут навредить здоровью Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

По словам специалиста, главная угроза — поддельные электроинструменты и аккумуляторы, так как некачественные элементы питания или проводка могут привести к короткому замыканию и пожару. Опасны и фальсификаты сварочного оборудования — велик риск поражения током. Особенно критичны поддельные каски, очки и перчатки: они не защищают и становятся причиной травм. А расходники низкого качества могут сломаться прямо во время работы и нанести серьёзные повреждения.

«Покупка подделки оборачивается и финансовыми потерями: срок службы меньше, чем у оригинала, а в сервисные центры их не принимают. В результате приходится тратиться на ремонт или покупку нового инструмента. А на строительных объектах это может привести к штрафам или даже остановке работ», — поясняет собеседница Life.ru.

Эксперт рекомендует покупать товары только у проверенных дилеров. Их официальное право продажи товаров бренда подтверждается сертификатом — он должен быть доступен на сайте магазина. Кроме того, у фальсификатов упаковка зачастую с тусклой печатью, ошибками в тексте или неточными логотипами. У некоторых брендов, например, есть фирменная этикетка-пломба на сгибе, поэтому её отсутствие — повод усомниться в оригинальности. Также важно проверять серийный номер на официальном сайте производителя — большинство крупных компаний предоставляют такую возможность.

Ещё один тревожный сигнал — низкая цена. Также стоит обращать внимание на известность бренда: Makita, AEG, RYOBI, KEYANG подделывают чаще всего. Важно помнить и про дополнительный источник информации — отзывы пользователей, по фото и видео можно убедиться в подлинности товаров, особенно если они уже использовались.