План Ковёр ввели в аэропорту Ярославля

В 04:08 по московскому времени в воздушной гавани Ярославля (Туношна) был введён план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее в воздушной гавани Сочи были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия плана «Ковёр» двадцать самолётов «ушли» на запасные аэродромы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. В аэропорту Волгограда ограничения продолжают действовать.