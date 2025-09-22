Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 01:15

План Ковёр ввели в аэропорту Ярославля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 04:08 по московскому времени в воздушной гавани Ярославля (Туношна) был введён план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту
Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту

Ранее в воздушной гавани Сочи были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия плана «Ковёр» двадцать самолётов «ушли» на запасные аэродромы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. В аэропорту Волгограда ограничения продолжают действовать.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar