Украинские формирования активно применяют самодельные взрывные устройства на покровском направлении, в том числе мины, изготовленные с использованием 3D-принтеров. Об этом рассказал бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ), доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, сообщает РИА «Новости».

Доброволец также упомянул о случае обнаружения бойцами батальона мины, искусно замаскированной под камень. Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение для борьбы с действующими властями Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрелы Константиновки с замаскированных миномётных позиций, расположенных за пределами города, имитируя действия российских войск с целью последующего обвинения в обстреле населённого пункта и мирных жителей. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что огонь ведётся в направлении трассы Константиновка – Артёмовск. По его словам, похожая ситуация наблюдалась в Красноармейске (Покровске), где ВСУ также вели огонь по гражданским объектам, размещая артиллерию и обстреливая микрорайон Шахтёрский.