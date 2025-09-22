Жители Незалежной передают сведения о расположении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью специального чат-бота, разработанного российскими добровольцами. Об этом сообщил РИА «Новости» один из авторов проекта.

Чат-бот «@FREE_SOLDIER2022» изначально предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Как отметил собеседник агентства, пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.