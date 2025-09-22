Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 03:04

Украинцы передают данные о позициях ВСУ через чат-бот

РИАН: Украинцы передают координаты ВСУ через чат-бот российских волонтёров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Жители Незалежной передают сведения о расположении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью специального чат-бота, разработанного российскими добровольцами. Об этом сообщил РИА «Новости» один из авторов проекта.

Чат-бот «@FREE_SOLDIER2022» изначально предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Как отметил собеседник агентства, пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.

$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца
$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца

А ранее в Сумской области украинец, выгуливающий собаку, указал путь дрону Вооружённых сил Российской Федерации. Вместо того чтобы проявить враждебность или попытаться помешать БПЛА, гражданин, напротив, проявил своеобразную любезность и указал беспилотнику путь. Мужчина гулял с собакой в 20 км от границы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar