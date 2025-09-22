Землетрясение магнитудой 5 произошло в Эгейском море
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Эгейском море. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 111 километрах к юго-востоку от греческого города Салоники, где проживают около 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
А ранее землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на западе Турции. Согласно информации центра, эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.