Землетрясение магнитудой 5 произошло в Эгейском море. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 111 километрах к юго-востоку от греческого города Салоники, где проживают около 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.