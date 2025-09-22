Жена Хорошавина ежемесячно перечисляет по 5 тысяч рублей для погашения штрафа

Жена бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупционную деятельность на 15 лет лишения свободы, ежемесячно переводит по пять тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

«По поручению осуждённого его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счёт выплаты штрафа», — говорится в документе.

Сам экс-глава Сахалина, отбывающий наказание в одной из колоний Хабаровского края, также каждый месяц выделяет на выплату штрафа по десять тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Подчёркивается, что в счёт погашения также перечислено 12 миллионов рублей.

Напомним, что Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. В апреле 2020 года в суд было передано второе уголовное дело, также связанное с получением взяток. В результате рассмотрения этих дел, спустя два года, Хорошавину был вынесен окончательный приговор: 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.