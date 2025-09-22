Интервидение
22 сентября, 04:07

Жена Хорошавина ежемесячно перечисляет по 5 тысяч рублей для погашения штрафа

Александр Хорошавин. Обложка © Wikipedia / premier.gov.ru

Жена бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупционную деятельность на 15 лет лишения свободы, ежемесячно переводит по пять тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

«По поручению осуждённого его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счёт выплаты штрафа», — говорится в документе.

Сам экс-глава Сахалина, отбывающий наказание в одной из колоний Хабаровского края, также каждый месяц выделяет на выплату штрафа по десять тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Подчёркивается, что в счёт погашения также перечислено 12 миллионов рублей.

Напомним, что Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. В апреле 2020 года в суд было передано второе уголовное дело, также связанное с получением взяток. В результате рассмотрения этих дел, спустя два года, Хорошавину был вынесен окончательный приговор: 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Ранее Александр Хорошавин, осуждённый за взяточничество, просил отправить его в зону специальной военной операции. Он написал заявление с просьбой направить его на СВО. В настоящее время преступник содержится в одной из колоний Хабаровского края.

