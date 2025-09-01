Мессенджер MAX
1 сентября, 06:11

Бывший губернатор Сахалина содержит храм при колонии, где отбывает срок

Александр Хорошавин. Обложка © Wikipedia

Бывший руководитель Сахалинской области Александр Хорошавин, приговорённый к 15 годам тюрьмы за коррупцию, содержит храм при колонии, в которой сам он является заключённым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В документах отмечается, что Хорошавин добровольно принял ответственность за обслуживание и поддержание Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи — святого места, расположенного прямо в колонии. Сейчас он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Хабаровского края.

Первый приговор Южно-Сахалинского городского суда в феврале 2018 года назначил бывшему чиновнику 13 лет строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей за коррупционные преступления. Его лишили государственных наград, а его репутация была растоптана. Второе уголовное дело, связанное со взятками, было рассмотрено в 2020 году, и по совокупности срок увеличился до 15 лет, с сохранением крупного штрафа. Хорошавин в итоге признал вину и раскаялся. Видимо, он решил встать на путь исправления, поскольку теперь экс-чиновник своими руками помогает ремонтировать колонию и активно учится профессии бетонщика.

