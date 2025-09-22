«Наступил переломный момент»: Дмитриев оценил последствия убийства Чарли Кирка
Дмитриев: Американцы начали распознавать ложные нарративы Байдена
Кирилл Дмитриев. Обложка © Kremlin.ru
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что американское общество начинает отличать факты от искажённых нарративов администрации Джо Байдена. Об этом он написал в соцсети X.
«Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то прозрели и разглядели ложь Байдена и глобалистской медиа-машины. Партнёрство левых с фейковыми новостями рухнет. Всё больше и больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», — написал он, комментируя убийство Чарли Кирка.
А ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что перед смертью Чарли Кирк обратился к нему с призывом спасти Чикаго от преступности. Предприниматель Илон Маск отметил, что консервативный политик и активист был убит «тьмой» из-за того, что он показал людям свет.